Haberler

Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ferat Vural'ı ziyaret etti. Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, İl Müftüsü Mustafa Bilgiç ile görüştü. Marmaraereğlisi'nde sıcak asfalt çalışmaları sürüyor.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ferat Vural'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Soytürk, 2. Kolordu Komutanlığına gerçekleştirdiği ziyarette Şeref Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra Vural ve Soytürk bir süre görüştü.

Ziyarette Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş de yer aldı.

-Diyanet-Sen Genel Başkanı Yıldız'dan İl Müftüsü Bilgiç'e ziyaret

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Bilgiç'i ziyaret etti.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre Yıldız'a ziyarette Genel Başkan Yardımcısı İrfan Kaşıkçıoğlu ile Diyanet-Sen Tekirdağ İl yönetimi eşlik etti.

Müftü Bilgiç, makamında ağırladığı heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

- Marmaraereğlisi'nde sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

Marmaraereğlisi Belediyesince Dereağzı Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında 7040 Sokak'ta sıcak asfalt serimi yapıldı.

Çalışmalarla vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlamasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının ilçe genelinde planlı şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheli gözaltında

Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu kez yöneticiler gözaltında
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Çok sayıda asker tutuklandı
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı

Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel düğmeye bastı! 24 yıl sonra bir ilk yaşanacak

24 yıl sonra bir ilk yaşanacak!
Netanyahu'nun 'Türkiye' eleştirisi Trump'ı çok kızdırdı: Ziyaret girişimi bile engellendi

Natanyahu'nun suyu ısınıyor: Türkiye eleştirisi Trump'ı çok kızdırdı
Kömür yüklü TIR, benzin istasyonu marketine daldı: Can kaybı var

Benzin istasyonu marketinde alışveriş yaparken canından oldu
Dondurmayı sakın böyle yemeyin! Boğaz enfeksiyonu riskini artırıyor

Dondurmayı sakın böyle yemeyin! Sonuçları çok fena
Şanlıurfa'da doğum sonrası anne öldü; kadın doğum uzmanı tutuklandı

Özel hastanede öldüren doğum! Kadın doktor tutuklandı
Ankara'da nokta operasyon! 'Ağa' lakaplı örgüt lideri dahil 12 kişi tutuklandı

'Ağa'nın gizli karargahına baskın! Evden neler çıktı neler
ABD gece boyunca vurdu, İran'da ölü sayısı her geçen saat artıyor

Bombalama tüm gece sürdü! Ölü sayısı her geçen saat artıyor