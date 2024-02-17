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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa İlkokulunu ziyaret etti

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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa İlkokulu'nu ziyaret ederek okul binasını gezdi, öğretmenler ve öğrencilerle sohbet etti. Ayrıca, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar da esnaf ziyaretlerinde bulundu ve vatandaşların isteklerini dinledi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa İlkokulunu ziyaret etti.

Soytürk, okul binasını gezerek İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'dan bilgi aldı.

Ardından öğretmenler ile bir araya gelen Soytürk, talepleri dinledi.

Soytürk, öğrencilerle de sohbet etti.

Uzunlar esnaf ziyaretinde bulundu

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Altınova Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Uzunlar, vatandaşlarla sohbet edip isteklerini dinledi.

Mahallede bulunan kapalı pazar yerini de gezen Uzunlar, ilgililerden devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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