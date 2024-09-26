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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk Kapaklı'da Okul ve Hastane Ziyareti Gerçekleştirdi

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk Kapaklı'da Okul ve Hastane Ziyareti Gerçekleştirdi
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kapaklı ilçesinde devlet katkısı ile yapılan okullar ve hastaneyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kapaklı ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk, devlet katkısı ve hayırsever işbirliği ile yaptırılan 16 derslikli TOBB Ortaokulunu ziyaret etti.

Okulu gezerek incelemelerde bulunan Vali Soytürk, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Soytürk daha sonra, devlet katkısı ile yaptırılan 24 derslikli Mehmet Elfide Erdegül İlkokulu ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) tarafından yaptırılan 100 yataklı ÇOSB Kapaklı Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Okulda ve hastanede incelemelerde bulunan Soytürk, yetkililerle görüştü.

Ziyaretlerinde Vali Soytürk'e, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulaziz Yeniyol, Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Natan Yakuppur ve Kapaklı Devlet Hastanesi Başhekimi Beraat Özdemir eşlik etti.

Kaynak: AA / Uğur Arslan - Güncel

Yerel Yönetim Recep Soytürk Hastane Kapaklı Eğitim Sağlık Güncel

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