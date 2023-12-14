Haberler ›› Güncel ›› Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'ı ziyaret etti

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'ı ziyaret etti

14 Aralık 2023 09:22 Güncelleme: 09:24 Abone Ol

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'ı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Ulusan, müdürlüğün faaliyetleri ve yürütülen projeler hakkında bilgi verdi. Vali Soytürk ise güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, Vali Soytürk, Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.