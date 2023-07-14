Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Şehit Aileleri ve Gazilerle Yemekte Buluştu

TEKİRDAĞ Valisi Aziz Yıldırım, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilerle yemekte bir araya geldi. Yıldırım, Yüce Türk milleti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ve çağrısı ile meydanlara çıkarak dünyada eşine rastlanılmayacak bir cesaretle, darbeci hainlere gereken dersi verdi dedi.

Süleymanpaşa ilçesindeki bir otelde gerçekleşen programa, Vali Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Tekirdağ Bölge İdare Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve çok sayıda şehit yakını ve gaziler katıldı.

Yemekte konuşan Vali Yıldırım, Vatan, millet, devlet ve bayrak sevdalısı yüce Türk milleti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ve çağrısı ile meydanlara çıkarak dünyada eşine rastlanılmayacak bir cesaretle, darbeci hainlere gereken dersi verdi. Devletimize ve milletimize karşı girişilen bu alçak darbe teşebbüsü, bedenini bombalara ve kurşunlara siper eden, tankların önüne kendini atan milletimizin destansı direnişiyle etkisiz hale getirildi. Milletimiz canı ve kanı pahasına bu devletin de bu ülkenin de yegane sahibinin kendisi olduğunu, bağımsızlığına kast eden dahili ve harici hiçbir girişime teslim olmayacağını ve gereken her türlü cevabı vereceğini o gece tüm dünyaya bir kez daha ilan etti. Tarihimizin en büyük ihanetlerinden biri; milletimizin fedakarlığı, cesareti ve mücadelesi sayesinde demokrasi zaferine dönüşmüştür. 15 Temmuz gecesi vatandaşlarımızın vatan ve millet uğruna vermiş olduğu mücadele sayesinde Türkiye Yüzyılı'nın temelleri atıldı. Türkiye Yüzyılı kahramanlarının fedakarlıkları sayesinde Türk milleti ilelebet bir ve beraber olacak ve Türkiye Yüzyılı, milletimizin kahramanca mücadelesi ve azmi sayesinde inşa edilecektir diye konuştu.