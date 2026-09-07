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Tekirdağ'da Çiftçilerle Bereket Buluşması

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Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Nusratlı Mahallesinde çiftçilerle buluştu.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Nusratlı Mahallesinde çiftçilerle buluştu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, üreticilerin emeklerinin karşılığını alması ve tarımsal üretimin bereketli bir sezon geçirmesi için dua edildi.

Programda birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine vurgu yapılırken, hasat döneminin üreticiler ve bölge için hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunuldu.

Aksoy, program kapsamında mahalle sakinleri ve üreticilerle bir araya geldi.

Üreticilerle sohbet eden Aksoy, hasat dönemi ve tarımsal üretim faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA
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