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Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Aksoy'a ziyaret

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Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Keskin, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy'u ziyaret etti.

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Keskin, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy'u ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğündeki ziyarette, Tekirdağ'daki tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile süt üreticilerinin mevcut durumu değerlendirildi.

Görüşmede, süt üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması, üreticilerin karşılaştığı sorunların çözümü ve süt sektörünün geliştirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Üreticilerin emeklerinin karşılığını alabilmesi ve hayvancılık sektörünün daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette ayrıca, üreticilerin yaşadığı sorunların çözümünde kamu kurumları, üretici örgütleri ve sektör paydaşları arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekildi.

Aksoy, ziyaret için Keskin'e teşekkür etti.

Kaynak: AA
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