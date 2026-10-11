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Tekirdağ Süleymanpaşa'da sentetik uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları 4 kişinin üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde yaptıkları kontrollerde şüphe üzerine 4 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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