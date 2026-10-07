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Tekirdağ Şehir Hastanesinde normal doğum için farkındalık standı kuruldu

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Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde, 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası kapsamında anne adaylarına normal doğumun önemini anlatan farkındalık standı kuruldu. Stantta anne adaylarının soruları sağlık çalışanlarınca yanıtlandı, Başhekim de standı ziyaret etti.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde, 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası kapsamında anne adaylarını normal doğumun önemi konusunda bilgilendirmek amacıyla farkındalık standı kuruldu.

Hastanede kurulan stantta anne adaylarına normal doğumun anne ve bebek sağlığı açısından önemi hakkında bilgi verildi, merak ettikleri sorular sağlık çalışanları tarafından yanıtlandı.

Etkinlik kapsamında anne adaylarına doğum süreci ve doğuma ilişkin doğru ve güvenilir bilgiler aktarılırken, sağlıklı ve bilinçli bir doğum sürecine yönelik farkındalığın artırılması amaçlandı.

Başhekim Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da standı ziyaret ederek sağlık çalışanlarından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tabakoğlu, sağlık çalışanlarıyla sohbet ederek anne ve bebek sağlığına yönelik yürütülen farkındalık çalışmalarını inceledi.

Kaynak: AA
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