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Tekirdağ Şehir Hastanesinde Dünya Hepatit Günü dolayısıyla farkındalık standı açıldı

Tekirdağ Şehir Hastanesinde Dünya Hepatit Günü dolayısıyla farkındalık standı açıldı
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Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde, Dünya Hepatit Günü kapsamında viral hepatitlere karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme standı kuruldu.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde, Dünya Hepatit Günü kapsamında viral hepatitlere karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme standı kuruldu.

Hastanenin ana girişinde açılan stantta vatandaşlara, hasta ve hasta yakınlarına viral hepatitlerin bulaşma yolları, korunma yöntemleri, erken tanının önemi ve aşılama hakkında bilgi verildi.

Etkinlik kapsamında bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Başhekim Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Uzm. Dr. Tuğba Demircioğlu da standı ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Demircioğlu, viral hepatitlerin erken tanı, düzenli takip ve koruyucu önlemler sayesinde büyük ölçüde önlenebilen ve tedavi edilebilen hastalıklar olduğunu belirtti.

Toplumun hastalık konusunda bilinçlendirilmesinin mücadelede önemli rol oynadığını ifade eden Demircioğlu, farkındalık çalışmalarının koruyucu sağlık hizmetlerinin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Toplum sağlığının korunmasına yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: AA
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