Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı

Tekirdağ'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikintileri oluştu. Kooperatif başkanı, yosunların lodos etkisiyle kıyıya vurduğunu ve kirlilikle ilgili olmadığını açıkladı.

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikti.

Kentte iki gündür etkili olan lodosla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Sahildeki bazı alanlarda ise kırmızı yosun birikti.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, yosunların lodosla kıyıda biriktiğini söyledi.

Yosunların sadece kötü koku yaptığını belirten Pehlivanoğlu, "Yosunların kirlilikten kaynaklandığını düşünenler oluyor ama öyle değil. Sert lodos estiği için denizdeki yosunlar kıyıya vurdu. Zamanla kötü koku yayıyor sadece." dedi.

Pehlivanoğlu, kırmızı yosunlarla kaplanan kesimlerin belediye ekiplerince temizleneceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
