Tekirdağ Sahili Polenlerle Beyaza Büründü

Kar değil polen... Tekirdağ'da polenler sahili beyaza bürüdü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polenlerin etkisiyle sahil yer yer beyaza büründü.

Tekirdağ Süleymanpaşa sahil alanında etkili olan polen yoğunluğu, yer yer adeta kar yağmış gibi bir manzara oluşturdu. Özellikle rüzgarın etkisiyle sahil bölgesinde biriken polenler şehir merkezine kadar taşındı. Yer yer yollarda ve kaldırımlarda biriken polenler, vatandaşların ilgisini çekti. Sahil alanı başta olmak üzere bazı caddelerde uçuşan polenler, zaman zaman görüş mesafesini de kısalttı. Yetkililer, özellikle polen alerjisi olan vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.