Tekirdağ Sağlık Müdürü Vali Soytürk'ü ziyaret etti

Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Kalkan, Vali Soytürk'e "Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası" dolayısıyla yapılan etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Soytürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, sağlık çalışanlarına çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacı Bayram Zengin ve sağlık çalışanları da yer aldı.

NKÜ Rektörü Mümin Şahin'e ziyaret

Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mülayim Kuru ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fuat İrkin, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Kuru, İrkin ve Şahin görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti.

Şahin, üniversitenin faaliyetleri ve yürütülen projeler konusunda Kuru ve İrkin'e bilgi verdi.

Kuru ve İrkin de Şahin'e teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmede bulundu.