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Çorlu'da Takla Atan Otomobilde Sürücü Yaralandı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kontrolden çıkıp refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü İ.R. (68) yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kontrolden çıkıp refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü İ.R. (68) yaralandı.

Kaza, Seymen Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.R. yönetimindeki 59 AOC 821 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüj çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, yaklaşık 150 metre sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü İ.R., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Takla atan otomobil vinç yardımıyla kaldırılarak çekiciye konulurken, cadde üzerinde araç kuyruğu oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber – Kamera: Mehmetcan ARSLAN / ÇORLU (Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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