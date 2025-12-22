Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Topluluğu, Vali Recep Soytürk'ü ziyaret ederek etkinlikleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük'e de ziyaretler gerçekleştirildi.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Topluluğu üyesi öğrenciler, Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.
Vali Soytürk, öğrencilerle makamda bir süre sohbet etti.
Öğrenciler, yapmış oldukları ve yapmayı planladıkları etkinliklerle ilgili Soytürk'e bilgi verdi.
Vali Soytürk, mesleki tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.
- Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret
Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.
Ceylan ve Şahin, kurumlar arası iletişim ve eğitim alanında yürütülen çalışmalar üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
Ziyarette Ceylan'a, Tekirdağ İl Başkanı Muhammet Enes Altınyüzük ve dernek yöneticileri eşlik etti.
Şahin, ziyaret için Ceylan'a teşekkür etti.
-İl Kültür ve Turizm Müdürü Karaküçük'e ziyaret
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Genel Sekreteri Gökhan Saygı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük'ü ziyaret etti.
Ziyarette kurumlar arası iş birliği ve karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.
Karaküçük, ziyaret için Saygı'ya teşekkür etti.