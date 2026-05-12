Tekirdağ'da Dil Festivali başladı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) Dil Festivali başladı.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, üniversite öğrencilerinin yanı sıra liselerden gelen öğrencilerin de etkinliğe katıldığını söyledi.

Öğrencilerin, festivale katılarak müzik, tiyatro ve bilim sunumları gerçekleştireceğini belirten Şahin, "Üniversiteler kültürlerin buluştuğu yerlerdir. Farklı dillerin yankılandığı yerlerdir. 2 gün boyunca öğrencilerin katkılarıyla bunu burada en güzel şekilde göreceğiz." dedi.

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Harun Göçerler de festivalde farklı ülkelerden gelen öğrencilerin ve öğrenci topluluklarının hazırladığı çeşitli aktiviteler gerçekleştireceğini dile getirdi.

Lise, üniversite ve uluslararası öğrencileri festivalde bir araya getirdiklerini ifade eden Göçerler, etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür etti.

İnteraktif dil öğrenme uygulamaları, bilgi yarışmaları, edebi karakter canlandırmaları, tiyatro gösterileri ve kültürel sunumların gerçekleştirileceği festival yarın yapılacak etkinliklerin ardından sona erecek.

