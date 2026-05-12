Haberler

Tekirdağ'da Dil Festivali başladı

Tekirdağ'da Dil Festivali başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde düzenlenen Dil Festivali, üniversite ve lise öğrencilerinin katılımıyla başladı. Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, etkinliğin kültürel etkileşim ve dil öğrenme fırsatları sunduğunu belirtti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) Dil Festivali başladı.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, üniversite öğrencilerinin yanı sıra liselerden gelen öğrencilerin de etkinliğe katıldığını söyledi.

Öğrencilerin, festivale katılarak müzik, tiyatro ve bilim sunumları gerçekleştireceğini belirten Şahin, "Üniversiteler kültürlerin buluştuğu yerlerdir. Farklı dillerin yankılandığı yerlerdir. 2 gün boyunca öğrencilerin katkılarıyla bunu burada en güzel şekilde göreceğiz." dedi.

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Harun Göçerler de festivalde farklı ülkelerden gelen öğrencilerin ve öğrenci topluluklarının hazırladığı çeşitli aktiviteler gerçekleştireceğini dile getirdi.

Lise, üniversite ve uluslararası öğrencileri festivalde bir araya getirdiklerini ifade eden Göçerler, etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür etti.

İnteraktif dil öğrenme uygulamaları, bilgi yarışmaları, edebi karakter canlandırmaları, tiyatro gösterileri ve kültürel sunumların gerçekleştirileceği festival yarın yapılacak etkinliklerin ardından sona erecek.

???????

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde adı geçen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı

Özkan Yalım'ın ifadesi sonrası ilk hamle! Özel'e yakın isim gözaltında
Burcu Köksal, AK Parti Genel Merkez binasında

AK Parti'ye geçiyor, geçecek derken ilk görüntü geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskort skandalına adı karışan yıldız futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı

Eskort skandalına adı karışan futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit

Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi

Okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
600 milyonluk vurgun! İlçe Tarım ve Orman Müdürü kayıplara karıştı

600 milyonluk vurgun! İlçe Tarım ve Orman Müdürü kayıplara karıştı
Eskort skandalına adı karışan yıldız futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı

Eskort skandalına adı karışan futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı
İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Göktürk'teki feci olay kamerada

İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Feci olay kamerada
Oğlunu döven 2 çocuğu hastanelik etti! Aileler şikayet edince gözaltına alındı

Oğlunu korurken dehşet saçtı