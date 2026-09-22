Haberler

Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde panelvan ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde panelvan ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 sürücü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde panelvan ile hafif ticari araç çarpıştı. Trafik kazasında yaralanan sürücüler ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüler yaralandı.

Çeşmeli Mahallesi'nde S.A. idaresindeki 34 KID 067 plakalı panelvan ile Y.Ç'nin kullandığı 39 LK 414 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Yaralanan sürücüler ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı

Trump istediğini aldı! ABD ile Avrupa ülkesi imzaları resmen attı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diyarbakır Yenişehir'de 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İşte sokak ortasındaki katliamın görüntüleri
Tedesco'dan sürpriz karar! Geri dönüyor

Tedesco'dan sürpriz karar! Geri dönüyor
Ederson'dan radikal karar: Affını istedi

Ederson'dan radikal karar: Affını istedi
Türkiye'de son 3 günde üçüncü teknik adam ayrılığı

Türkiye'de son 3 günde üçüncü teknik adam ayrılığı
Arda Güler yine gönülleri fethetti! Milli takım idmanındaki tavrı dikkat çekti

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Szoboszlai milli takım kampına öyle bir araçla geldi ki! Gören dönüp bir daha baktı

Kim olduğunu görenler hayret ediyor

Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kabusu! Yıkım bitişik apartmanın duvarlarını indirdi, çocuk 5 dakikayla kurtuldu

Yatağı çekince duvar yoktu! Oğlumun canını 5 dakikayla kurtardık