Tekirdağ Malkara'da üzerine saman balyası düşen 57 yaşındaki kişi kurtarılamadı

Tekirdağ Malkara'da üzerine saman balyası düşen 57 yaşındaki kişi kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde tarlada tıra yükleme yaptığı sırada üzerine saman balyası düşen 57 yaşındaki kişi, sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayan kişi hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tarlada üzerine saman balyası düşen kişi hayatını kaybetti.
Yenice Mahallesi'nde tarlada M.E'nin (57) üstüne tıra yükleme yaptığı sırada saman balyası düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
M.E. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA