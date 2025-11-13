Haberler

Tekirdağ Kurtuluşunun 103. Yıldönümü Törenle Kutlandı

Tekirdağ Kurtuluşunun 103. Yıldönümü Törenle Kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü, Valilik binası önünde düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Vali Recep Soytürk, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin önemine vurgu yaptı.

Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik binası önündeki törende, Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanlığı Kurmay Başkan Yarbay Emre Kaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Şeref defterini imzalayan Vali Soytürk, Tekirdağ'ın kurtuluşunun gururla kutlandığını söyledi.

Kentin, verdiği mücadele ve direnişle Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında önemli bir rol oynadığını belirten Soytürk, "Uzun yıllar huzurun, barışın ve medeniyetin şehri olan Tekirdağ, Birinci Dünya Savaşı sonrası imzalanan Mondros Mütarekesi'nin ardından vatanımızın birçok şehri gibi düşman kuvvetleri tarafından işgal edilmişti. Tarihin hiçbir döneminde esaret altında yaşamayan milletimiz, yaşanan işgalleri kabullenmemiş, boyun eğmemiş ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. Kurtuluş Savaşı'nda kısıtlı imkanlara rağmen Gazi Mustafa Kemal Paşa liderliğinde zaferden zafere koşan ordumuz işgallere son vermiş, 13 Kasım 1922'de Tekirdağ özgürlüğüne kavuşmuştur." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ise Türk milletinin eşsiz bir kahramanlık mücadelesi vererek bağımsızlığını kazandığını dile getirdi.

Törene, CHP Tekirdağ Milletvekilleri Nurten Yontar, İlhami Özcan Aygun, Cumhuriyet Başsavcı Erdal Şenol, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Daha sonra katılımcılar Halk Eğitim Merkezi'nde açılan "Eski Tekirdağ Fotoğrafları" sergisini gezdi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Gürcistan'da düşen uçakta son şehidimizin naaşına da ulaşıldı

Son şehidimizin naaşına da ulaşıldı
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
Taraftarlar heyecanlı! Nwakaeme geri dönüyor

Şehri heyecan bastı! Yıldız golcü geri dönüyor
Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye, büyük pişmanlık yaşadı

Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye büyük pişmanlık yaşadı
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
ABD'de hükümet 43 gün sonra açıldı! Trump imzayı attı

ABD tarihinin en büyük krizi bitti! Trump imzayı attı
Acun Ilıcalı galada sürprizi açıkladı! İsmi gizli tutuluyor: Survivor'a efsane bir yıldız daha

Galada sürprizi açıkladı! Survivor'a efsane bir yıldız daha
Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş

Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş
Tarihi mağaradan gelen esrarengiz sesler tedirgin ediyor

Tarihi mağaradan esrarengiz sesler! Kimse yanından geçmek istemiyor
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Nüfus artış hızındaki düşüşü, çok konuşulacak bir nedene bağladı
Neymar Brezilya'yı karıştırdı

Ne yaptın sen Neymar? Tek hareketiyle koca ülkeyi karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için Erdoğan müjdeyi verdi
Bakanlık markayı ifşa etti: İşte vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirilen ilimiz

İşte vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirilen ilimiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.