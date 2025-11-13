Tekirdağ Kurtuluşunun 103. Yıldönümü Törenle Kutlandı

Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik binası önündeki törende, Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanlığı Kurmay Başkan Yarbay Emre Kaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Şeref defterini imzalayan Vali Soytürk, Tekirdağ'ın kurtuluşunun gururla kutlandığını söyledi.

Kentin, verdiği mücadele ve direnişle Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında önemli bir rol oynadığını belirten Soytürk, "Uzun yıllar huzurun, barışın ve medeniyetin şehri olan Tekirdağ, Birinci Dünya Savaşı sonrası imzalanan Mondros Mütarekesi'nin ardından vatanımızın birçok şehri gibi düşman kuvvetleri tarafından işgal edilmişti. Tarihin hiçbir döneminde esaret altında yaşamayan milletimiz, yaşanan işgalleri kabullenmemiş, boyun eğmemiş ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. Kurtuluş Savaşı'nda kısıtlı imkanlara rağmen Gazi Mustafa Kemal Paşa liderliğinde zaferden zafere koşan ordumuz işgallere son vermiş, 13 Kasım 1922'de Tekirdağ özgürlüğüne kavuşmuştur." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ise Türk milletinin eşsiz bir kahramanlık mücadelesi vererek bağımsızlığını kazandığını dile getirdi.

Törene, CHP Tekirdağ Milletvekilleri Nurten Yontar, İlhami Özcan Aygun, Cumhuriyet Başsavcı Erdal Şenol, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Daha sonra katılımcılar Halk Eğitim Merkezi'nde açılan "Eski Tekirdağ Fotoğrafları" sergisini gezdi.