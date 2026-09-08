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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde denize girilmesi yasaklandı

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bugün denize girilmesi yasaklandı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bugün denize girilmesi yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün ilçedeki plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

Polis ve jandarma ekipleri, bölgede denetimlerde bulunacak.

Kaynak: AA
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