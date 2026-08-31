Saray'da Denize Giriş Yasaklandı
Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bugün denize girilmesi yasaklandı.
Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bugün denize girilmesi yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün Saray'daki plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.
Jandarma ekipleri, bölgede denetimlerde bulunacak.
Kaynak: AA