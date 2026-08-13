Tekirdağ Saray'da Denize Giriş Yasağı

Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bugün denize girilmesi yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün Saray'daki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

Jandarma ekipleri, bölgede denetimlerde bulunacak.

Kaynak: AA