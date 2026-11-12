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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki TIR alev alarak kullanılamaz hale geldi

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki bir TIR, Ahievren Mahallesi yakınlarında alev aldı. Sürücüsünün yol kenarına çekip indiği TIR, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında kullanılamaz hale geldi.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde seyir halinde alev alan TIR, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'da A.Ç.'nin kullandığı 59 AGT 189 plakalı TIR., seyir halinde bulunduğu Malkara ilçesinin Ahievren Mahallesi yakınlarında alev aldı. Sürücüsünün yol kenarına çekip indiği TIR'ı kısa sürede alevler sardı. İhbarla bölgeye jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. TIR7ın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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