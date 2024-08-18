Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde anız yangını söndürüldü
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde biçilmiş buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 30 dekar tarım arazisi zarar gördü.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Yeni Sanayi mevkisinde biçilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında 30 dekar tarım arazisi zarar gördü.