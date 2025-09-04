Tekirdağ'ın 3 İlçesinde Denize Girme Yasağı

TEKİRDAĞ'IN 3 İLÇESİNDE DAHA YASAKLANDI

Tekirdağ Valiliği, Marmara Denizi kıyısındaki Süleymanpaşa, Şarköy ve Marmaraereğlisi ilçelerinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce alınan verilere göre ve kıyısı bulunduğumuz denizlerimizin genel durumu göz önüne alınarak, vatandaşlarımızın can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amacı ile Süleymanpaşa ilçe genelinde 4 ve 5 Eylül 2025 tarihlerinde 2 gün, Şarköy ilçe genelinde 4 Eylül 2025 tarihinde 1 gün ve Marmaraereğlisi Sultanköy Plajı'nda 4 ve 5 Eylül 2025 tarihlerinde 2 gün denize girmek yasaklanmıştır" denildi.