Tekirdağ'ın 3 İlçesinde Denize Girme Yasağı
Tekirdağ Valiliği, Süleymanpaşa, Şarköy ve Marmaraereğlisi ilçelerinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Yasağın nedeni, meteorolojik veriler ve denizlerin durumu olarak belirtildi.
Tekirdağ Valiliği, Marmara Denizi kıyısındaki Süleymanpaşa, Şarköy ve Marmaraereğlisi ilçelerinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce alınan verilere göre ve kıyısı bulunduğumuz denizlerimizin genel durumu göz önüne alınarak, vatandaşlarımızın can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amacı ile Süleymanpaşa ilçe genelinde 4 ve 5 Eylül 2025 tarihlerinde 2 gün, Şarköy ilçe genelinde 4 Eylül 2025 tarihinde 1 gün ve Marmaraereğlisi Sultanköy Plajı'nda 4 ve 5 Eylül 2025 tarihlerinde 2 gün denize girmek yasaklanmıştır" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel