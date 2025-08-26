Tekirdağ İKA Yarışması TEKNOFEST'e Ev Sahipliği Yapacak

Tekirdağ, İnsansız Kara Aracı (İKA) yarışmasıyla TEKNOFEST heyecanına ev sahipliği yapacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 3-7 Eylül'de Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Stadyumu'nda düzenlenecek olan yarışmada 28 takım ve yaklaşık 300 öğrenci, geliştirdikleri insansız kara araçlarıyla mücadele edecek.

Vali Recep Soytürk, yarışmasının düzenleneceği alanı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Alanı gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan Soytürk, çalışmaların titizlikleri sürdürülmesi talimatı verdi.

-Vali Soytürk stajyer öğrencileri kabul etti

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Cumhurbaşkanlığı Ulusal Staj Programı kapsamında valilikte staj gören üniversite öğrencilerini makamında kabul etti.

Soytürk, öğrencilerle tanışarak bir süre sohbet etti.

Meslek hayatındaki tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Soytürk, stajını tamamlayan öğrencileri tebrik ederek, hayatlarında başarılar diledi.

NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Mimarlar Ziya Kaya ve Doruk Kaya, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Ziya Kaya ve Doruk Kaya, Şahin ile bir süre görüştü.

Şahin, NKÜ Barbaros Denizcilik Meslek Yüksek Okulu'nun projelerinin hazırlanmasındaki katkılarından dolayı Ziya Kaya ve Doruk Kaya'ya teşekkür etti.

Ziyarette üniversite Genel Sekreteri Gökhan Saygı ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bal da yer aldı.