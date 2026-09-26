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Tekirdağ Hayrabolu'da yalnız yaşayan 54 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

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Tekirdağ Hayrabolu'da yalnız yaşayan 54 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yalnız yaşayan 54 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu. Yaklaşık 20 gündür haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine adrese giden ekipler, kişiyi hareketsiz halde buldu; cenazesi Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yanlız yaşayan 54 yaşındaki Tuncer Herekeli, evinde ölü bulundu.

Kahya Mahallesi'nde yaşayan Herekeli'den yaklaşık 20 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen ekipler, Herekeli'yi evde hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Herekeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Herekeli'nin cenazesi Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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