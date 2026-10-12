Haberler

Tekirdağ Hayrabolu'da anızlık yangını söndürüldü, 1300 dönüm alan zarar gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Kabahöyük Mahallesi'ndeki anızlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Yangında 1300 dönüm anızlık alan zarar gördü ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde anızlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kabahöyük Mahallesi'ndeki anızlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, 1300 dönüm anızlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
Umreciler uçuşa hazırlanırken havalimanına füze yağdı

Umreciler uçuşa hazırlanırken ortalık savaş alanına döndü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi

Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi
Veliaht Prens'i korku sardı! Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı

Korku Veliaht Prens'e saray değiştirtti
Husiler Riyad’ı 24 saatte ikinci kez vurdu! Trump'tan 'Saldırılara katılabiliriz' mesajı

ABD Husilere karşı harekete mi geçiyor? Trump'tan açık mesaj
Ne Arda ne de Kenan! İşte Messi'yi kendine hayran bırakan Türk

Ne Arda ne de Kenan! İşte Messi'yi kendine hayran bırakan Türk
Alarmları kurun! Şampiyonlar Ligi yarın başlıyor

Alarmları kurun! Haftalar süren özlem yarın bitiyor
Fenerbahçe'nin Aston Villa ile oynayacağı maça Slovak hakem

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek

PKK'nın Metina'daki 4 kampı boşalttığı anların görüntüleri

Terör sorunu tarih oluyor! PKK'nın kritik kampından özel görüntüler