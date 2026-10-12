Tekirdağ Hayrabolu'da anızlık yangını söndürüldü, 1300 dönüm alan zarar gördü

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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde anızlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kabahöyük Mahallesi'ndeki anızlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, 1300 dönüm anızlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA