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Tekirdağ Ergene'de boş ahırda çıkan yangında motosiklet kullanılamaz hale geldi

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, Marmaracık Mahallesi'ndeki boş ahırda saat 11.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bahçedeki otlara sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ahır ve bahçedeki bir motosiklet kullanılamaz hale geldi; çıkış nedeni inceleniyor.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, çıkan yangında boş ahır ile bahçedeki motosiklet yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Marmaracık Mahallesi Aytepe Caddesi üzerinde daha önce küçükbaş hayvanların bulunduğu boş ahırda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ahırı sarıp, bahçedeki otlara sıçradı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ahır ve bahçede bulunan bir motosiklet yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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