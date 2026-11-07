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Tekirdağ Emniyeti sosyal medyada kişisel bilgi paylaşımına karşı uyardı

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya ve internette kişisel bilgilerin korunması ve dijital güvenlik için vatandaşları uyardı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, paylaşımların dijital iz bıraktığını belirterek şüpheli bağlantılara karşı tedbir istedi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya ve internet kullanımında kişisel bilgilerin korunması ve dijital güvenliğin sağlanması konusunda vatandaşları uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan bilgilendirmede, sosyal medya ve internet ortamında yapılan her paylaşımın dijital dünyada iz bıraktığına dikkat çekildi.

Vatandaşların kişisel bilgilerini, fotoğraflarını ve özel hayatlarına ilişkin içerikleri paylaşırken dikkatli olmaları gerektiği belirtilen açıklamada, tanınmayan kişilerden gelen mesajlara ve şüpheli bağlantılara karşı tedbirli davranılması istendi.

Açıklamada, sosyal medya paylaşımlarından önce düşünülmesi, kişisel bilgilerin korunması, kimlik doğrulaması yapılması ve internet üzerinden işlenen suçlara karşı bilinçli olunması gerektiği vurgulandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün dijital dünyada güvenliğin artırılması amacıyla bilinçlendirme çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
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