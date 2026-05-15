Tekirdağ Emniyet Müdürü’nden veli ve öğretmenlere dijital güvenlik uyarısı

Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Doğa Koleji’nde düzenlenen programda veli ve öğretmenlere dijital radikalleşme, siber suçlar ve çocukların çevrimiçi güvenliği konusunda bilgilendirme yaptı. Programda bilinçli ebeveynlik ve doğru rehberliğin önemi vurgulanırken, emniyetin bilgilendirme faaliyetlerini sürdüreceği belirtildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, öğretmen ve velilerle bir araya gelerek dijital radikalleşme, siber farkındalık ve çocukların çevrimiçi güvenliği konusunda bilgilendirmede bulundu.

Doğa Koleji Tekirdağ Kampüsü'nde düzenlenen programda Turanlı, il genelindeki asayiş ve trafik konularının yanı sıra gençleri hedef alan dijital tehditlere ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Program kapsamında çevrimiçi radikalleşme, sosyal medya kaynaklı güvenlik riskleri, siber suçlar ve madde bağımlılığıyla mücadele konularında sunum gerçekleştirildi.

Veli ve öğretmenlere, dijital ortamda çocukları bekleyen risk unsurlarına karşı dikkatli ve bilinçli hareket etmeleri tavsiyesinde bulunulan programda, doğru rehberlik ve bilinçli ebeveyn yaklaşımının önemine vurgu yapıldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünün, çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerini sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
