CHP'de ön seçim 23 Mart'ta yapılacak

CHP'de Yavaş'ın "Yokum" dediği ön seçim tarihi belli oldu
Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi! Valilik'ten açıklama var
Trump'ın hedefi bu kez Ukrayna! Ülkenin en değerli hazinesini istedi

Trump'ın hedefi bu kez Avrupa ülkesi! En değerli hazinelerini istedi
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu

Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı'dan şehit bekçilerin ailelerine ziyaret

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, şehit bekçilerin ailelerini ziyaret etti.

Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, şehit bekçilerin ailelerini ziyaret etti.

Turanlı, ilk olarak şehit bekçi Fırat Doğan'ın ailesini ziyaret ederek, şehidin annesi Selfinaz ve babası Halil İbrahim Doğan ile bir süre sohbet etti.

Daha sonra Turanlı, aynı saldırıda şehit olan bekçi Gökçen Koşal'ın ailesiyle bir araya geldi.

Turanlı, şehit bekçinin annesi Kamile ve babası Hüseyin Koşal ile görüştü.

Ziyaretlerde Turanlı'ya eşi Hafize Turanlı da eşlik etti.

-Olay

Karadeniz Mahallesi TOKİ konutlarında, 14 Temmuz 2021'de, kavga ihbarı üzerine bölgeye bekçiler sevk edilmiş, olay yerine giden bekçiler Gökçen Koşal ile Fırat Doğan, N.S'nin silahlı saldırısına uğramıştı.

Yaralanan bekçiler hastaneye kaldırılmış, Koşal müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Doğan da 3 ay tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
img

Cani babanın ilk ifadesi: Kızımı kanepede boğdum
img

Mustafa Üstündağ'dan Okan Buruk'a sert sözler
img

Ferdi Tayfur için farklı noktalarda 40 mevlidi okunacak
Anlaşma tamam! Türkmen gazı, Türkiye'ye geliyor

Bakan müjdeyi verdi, vana 1 Mart'ta açılıyor
Öcalan tarihi çağrıyı ne zaman yapacak? DEM Parti'den beklenen açıklama geldi

Tarihi çağrı ne zaman yapılacak? DEM Parti'den beklenen açıklama geldi
Cani baba: Kızımı kanepede boğdum sonra ilaç içip bileklerimi kestim

Cani babanın ilk ifadesi: Kızımı kanepede boğdum
İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti

İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
İkbal Gürpınar: 3 kez evlenip boşandım, Allah insanları anlamamı istedi

Üç kez evlenip boşanmasının nedenini böyle anlattı
Santorini'de magma hareketliliği! Tehlike sandığımızdan daha büyük

Tehlike sandığımızdan daha büyük

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.