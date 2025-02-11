Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı'dan şehit bekçilerin ailelerine ziyaret

Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, şehit bekçilerin ailelerini ziyaret etti.

Turanlı, ilk olarak şehit bekçi Fırat Doğan'ın ailesini ziyaret ederek, şehidin annesi Selfinaz ve babası Halil İbrahim Doğan ile bir süre sohbet etti.

Daha sonra Turanlı, aynı saldırıda şehit olan bekçi Gökçen Koşal'ın ailesiyle bir araya geldi.

Turanlı, şehit bekçinin annesi Kamile ve babası Hüseyin Koşal ile görüştü.

Ziyaretlerde Turanlı'ya eşi Hafize Turanlı da eşlik etti.

-Olay

Karadeniz Mahallesi TOKİ konutlarında, 14 Temmuz 2021'de, kavga ihbarı üzerine bölgeye bekçiler sevk edilmiş, olay yerine giden bekçiler Gökçen Koşal ile Fırat Doğan, N.S'nin silahlı saldırısına uğramıştı.

Yaralanan bekçiler hastaneye kaldırılmış, Koşal müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Doğan da 3 ay tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.