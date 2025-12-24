Haberler

Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Güncelleme:
Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde düzenlenen programda üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek emniyetin projeleri hakkında bilgi verdi ve gençlerle sohbet etti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile İl Emniyet Müdürlüğünce Yabancı Diller Yüksekokulunda program düzenlendi.

Turanlı, emniyetin çalışmaları ve Narko-Gençlik Projesi ile ilgili öğrencileri bilgilendirdi.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Turanlı, ardından soruları yanıtladı. Turanlı, gençlerin yanında olmaya, onların sesine kulak vermeye devam edeceklerini ifade etti.? ? ? ?

Programa NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin de katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
