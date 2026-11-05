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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü aileleri zararlı dijital içeriklere karşı bilgilendirdi

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, çocukları aşırılıkçı akımlar ve zararlı dijital içeriklerden korumak için ailelere yönelik bilgilendirme programı düzenledi. Programda çocuklar resim yaparken ebeveynlere riskler ve dijital içerikler anlatıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, çocukların şiddet içerikli aşırılıkçı akımların ve zararlı dijital içeriklerin olası etkilerinden korunması, ailelerin bu konudaki farkındalığının artırılması amacıyla bilgilendirme programı düzenledi.

İl Emniyet Müdürü A. Metin Turanlı başkanlığında, emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen programa, emniyet personeli ve aileleri katıldı.

Program kapsamında çocuklar ve ebeveynler için eş zamanlı etkinlikler düzenlendi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tiyatro Topluluğu öğrencileri, çocuklara yönelik resim etkinliğinde çocuklara rehberlik etti ve onların sanatsal faaliyetlerle vakit geçirmesine katkı sağladı.

Çocuklar resim etkinliğine katılırken ebeveynlere ise emniyetin uzman personeli tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı.

Sunumda, çocukların karşılaşabileceği risklerin erken fark edilmesi, şiddet içerikli aşırılıkçı düşünce ve oluşumların tanınması, dijital mecralardaki zararlı içeriklere karşı bilinçli hareket edilmesi ve ebeveyn-çocuk iletişiminin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Ayrıca ailelerin çocukların gelişimini takip etmesi, olası riskleri zamanında fark etmesi ve koruyucu, rehberlik edici rollerini güçlendirmesinin önemi vurgulandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, çocukların güvenliğinin sağlanması ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla personeline ve ailelerine yönelik çalışmaların yanı sıra kent genelinde de bilgilendirme çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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