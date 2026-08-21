Çorlu'da Doğalgaz Kutusuna Giren Yılan Kurtarıldı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, bir binanın doğalgaz kutusuna giren yılan, belediye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Olay, Şeyhsinan Mahallesi Şehit Seyhan Yılmaz Sokak üzerinde, 15.00 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerinde bir binanın doğalgaz kutusunun içerisine giren yılanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik kontrollerini yaptıktan sonra yılanı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında çevrede bulunan

bir kedi de çalışmaları yakından takip ederek, yılanın bulunduğu bölgeden dakikalarca ayrılmadı. Ekiplerin çalışması sonucu yılan bulunduğu yerden çıkarılıp doğaya salınmak üzere muhafaza altına alındı.

Haber-Kamera: Mehmetcan ARSLAN / ÇORLU (Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı