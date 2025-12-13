Tekirdağ'da dini ihtisas merkezinde eğitim gören 87 din görevlisi mezun oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı Tekirdağ Dini İhtisas Merkezinde eğitim gören 87 din görevlisinin eğitim süreci tamamlandı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Vali Recep Soytürk, buradaki konuşmasında, mezun olan din görevlilerini tebrik etti.

Tekirdağ Dini İhtisas Merkezi Müdürü Mehmet Alver ve Diyanet Akademisi İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Dr. Kerim Şükrü Ünlü de mezuniyetin hayırlı olmasını temenni etti.

Törene, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Bünyamin Örnek, İl Müftüsü Mustafa Soykök ile mezun olan din görevlileri ve aileleri katıldı.