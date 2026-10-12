Tekirdağ Değirmenaltı'da motosiklet sürücüsü otomobille çarpışıp yaralandı

Tekirdağ Değirmenaltı'da motosiklet sürücüsü otomobille çarpışıp yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da Değirmenaltı Mahallesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tekirdağ'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
S.G. yönetimindeki 59 RR 765 plakalı otomobil, Değirmenaltı Mahallesi'nde B.B.I. idaresindeki 59 ALH 490 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü, sağlık ekiplerince Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA