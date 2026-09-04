Tekirdağ Valisi Soytürk, Ankara Valisi Canbolat'ı Ziyaret Etti

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Ankara Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.

Ankara'daki temasları kapsamında Valilik binasına gelen Soytürk, Vali Canbolat ile bir süre görüştü.

Vali Soytürk, misafirperverliği dolayısıyla Ankara Valisi Canbolat'a teşekkür etti.

Süleymanpaşa'da muhtarlar dayanışma yemeğinde buluştu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Muhtarlar Derneği tarafından dayanışma yemeği düzenlendi.

Yemeğe Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar'ın yanı sıra ilçedeki muhtarlar ve kent protokolü katıldı.

Başkan Nallar, etkinlikte muhtarlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Nallar, organizasyon dolayısıyla Süleymanpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Tezel ve dernek yönetimine teşekkür etti.

İl Müdürü Aksoy tarım ve hayvancılık fuarında üreticileri ziyaret etti

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Tekirdağ Tarım, Sanayi, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarında üreticilerle bir araya geldi.

Aksoy, fuar alanında stant açan üreticileri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aksoy ayrıca, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz Mahallesi'nde manda yetiştiriciliği yapan aile işletmesini ziyaret etti.

Bölgesel hayvancılığın gelişmesine katkı sunan işletmede üretimin özveriyle sürdürüldüğünü belirten Aksoy, kırsal kalkınmaya katkı sağlayan üreticilerin önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.

Aksoy, üreticilere bereketli, bol kazançlı ve verimli bir üretim yılı diledi.

Kaynak: AA