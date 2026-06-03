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Tekirdağ'da Çevre Günü ve Sağlık Hizmeti Ziyaretleri

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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Dünya Çevre Günü'nde dernek başkanını kabul etti, 112 Acil Sağlık İstasyonu'nu ziyaret ederek hayırsevere teşekkür belgesi verdi ve anaokulunda 'Yeşil Vatan' etkinliğine katıldı.

Tekirdağ Çevre, Eğitim ve Koruma Derneği Başkanı Meral Arsu, Dünya Çevre Günü dolayısıyla Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Arsu, derneğin faaliyetleri hakkında Soytürk'e bilgi verdi.

Vali Soytürk de Dünya Çevre Günü'nü kutlayarak Arsu ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Soytürk, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu ziyaret etti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, hayırsever Saim Buyruk tarafından yaptırılan Doğa Buyruk 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu ziyaret etti.

İstasyonu gezen Vali Soytürk, burada görevli personelle bir süre sohbet ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Soytürk, ardından 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu yaptıran hayırsever Buyruk'a teşekkür belgesi takdim etti.

Vali Soytürk, vatandaşların daha iyi şartlarda sağlık hizmeti almasına katkı sunan hayırsevere teşekkür etti.

Şehit Öğretmen Neşe Alten Anaokulu "Yeşil Vatan" etkinliği düzenlendi

Şehit Öğretmen Neşe Alten Anaokulu tarafından, çevre bilincinin geliştirilmesi ve doğal kaynakların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla "Yeşil Vatan" temalı etkinlik düzenlendi.

Öğretmenler ve öğrencilerin hazırladığı etkinlikte, çevrenin korunmasının önemi vurgulanırken, çocuklarda doğa sevgisi ve çevre sorumluluğu bilinci geliştirildi.

Programa Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Kırmızı ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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