Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde mezarlıkta izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Çene Mahallesi'nde mezarlık ziyaretine giden vatandaşlar, bazı alanların kazıldığını fark ederek durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede açılan çukurlar tespit edilirken, define aradıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mahalle muhtarı Tuncay İrik, gazetecilere yaptığı açıklamada, mezarlıkta define amacıyla kazı yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bu tür girişimlerin önüne geçilmesi için kararlı olduklarını vurgulayan İrik, mezarlıkların saygı duyulması gereken yerler olduğunu ifade ederek, sorumluların bulunması için sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.

Hayrabolu'da kaçak avcılıkla mücadele

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yürütülen denetimlerde yasa dışı balık ağı ele geçirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, Parmaksız Göleti'nde yapılan kontrollerde tespit edilen ağın ekiplerce sudan çıkarılarak imha edildiğini belirtti.

Ağ içerisinde bulunan balıkların canlı olarak suya bırakıldığını aktaran Evin, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti.

Evin, kaçak avcılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirterek vatandaşlara kurallara uyma çağrısında bulundu.