Tekirdağ'dan kısa kısa

Güncelleme:
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla "Nisan Gezileri" programını başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Anne ve Çocuklara Özel Ankara, Meclis ve Anıtkabir Gezisi" kapsamında Tekirdağ'ın tüm ilçelerinden kaldırılacak otobüslerle katılımcılar Ankara'ya götürülecek.

Program çerçevesinde, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Anıtkabir ziyaret edilecek. Geziler, nisan ayı boyunca farklı tarihlerde gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, etkinliğin çocukların tarih bilincini geliştirmeyi ve anneleriyle birlikte anlamlı bir deneyim yaşamalarını amaçladığını belirtti.

Programa katılmak isteyenlerin başvurularını Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden yapabileceği bildirildi.

Nallar çalışmaları inceledi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Kumbağ sahilinde yürütülen çalışmalara ilişkin incelemelerde bulunuldu.

Nallar, çalışmaların son durumu hakkında ekiplerden bilgi alındı.

Nallar, daha konforlu, güvenli ve keyifli bir sahil kullanımı için çalışmaların sürdüğünü, sahil düzenlemesinin en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Aksoy'a ziyaret

Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk ve beraberindeki heyet, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette çeşitli konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Aksoy, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, heyete teşekkür etti.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel
