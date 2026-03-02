Haberler

Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

17 Gelişim Ligi'nde mücadele eden Çorlu Belediye Futbol Kulübü (ÇBFK), sahasında Tekirdağspor'u 6-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

TFF U-17 Gelişim Ligi'nde mücadele eden Çorlu Belediye Futbol Kulübü (ÇBFK), sahasında Tekirdağspor'u 6-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Çorlu Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koyan ÇBFK U-17 takımı, aldığı farklı galibiyetle şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Karşılaşmayı tribünden takip eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, maçın ardından sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti.

Sarıkurt, gençlerin ortaya koyduğu mücadeleden gurur duyduğunu belirterek, disiplinli çalışmanın karşılığını aldıklarını ifade etti.

Çorlu'da Türk müziği konseri

Çorlu Belediyesi tarafından düzenlenen konserde İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu sahne aldı.

Ünal Baysan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde topluluk, seslendirdiği eserlerle dinleyicilere Türk müziğinin seçkin örneklerini sundu.

Sanat yönetmenliğini Bahri Gündoğdu'nun, şefliğini ise İhsan Özer'in üstlendiği topluluk, sanatseverlerden ilgi gördü.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, kültür ve sanat etkinliklerini sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul

İran: Netanyahu'nun ofisini vurduk, akıbeti meçhul
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu

Resmi açıklama geldi: İşte ABD'ye ait 3 uçağı düşüren ülke
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişleri Bakanlığını etiketliyor

İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişleri Bakanlığını etiketliyor
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Süper Lig devinden TFF ve MHK'ya zehir zemberek tepki: Derhal bekliyoruz

Süper Lig devi TFF ve MHK'ya savaş açtı
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi

İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı! İşte 3 günlük bilanço
İstanbul'da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişleri Bakanlığını etiketliyor

İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişleri Bakanlığını etiketliyor
İran neden ABD üslerini vuruyor? Bakandan tek cümlelik yanıt

Amerikan televizyonuna bağlanan İranlı bakana ilginç soru
İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi

İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi