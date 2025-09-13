Tekirdağ'da Mevlit Programı Düzenlendi

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, mevlit programına katıldı.

Zafer Mahallesi Muhtarlığınca Tekirdağ Şehitler Abidesi'nde düzenlenen programda Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Mevlit programına Vali Soytürk'ün yanı sıra, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir, Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, İl Müftüsü Mustafa Soykök, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

-Rektör Şahin'e ziyaret

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Nallar ve Şahin bir süre görüştü.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, NKÜ Genel Sekreteri Gökhan Saygı da yer aldı.

Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Nallar'a teşekkür etti.

-Tekirdağ'da "Hayırla Başlıyoruz" programı

Tekirdağ İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce çeşitli okullarda "Hayırla Başlıyoruz" programı düzenlendi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, program kapsamında, gençlerin ahlaki değerlerini pekiştirerek toplumsal faydalarını artıracak projelere yönlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Sohbet ve bilgi paylaşımının öne çıktığı programda, iyilik, yardımlaşma ve merhamet gibi değerler gençlere aktarıldı.

İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Murat Göktaş, gençleri sadece bugünün değil, geleceğin de mimarları olarak gördüklerini belirtti.