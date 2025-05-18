Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
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Çorlu Belediyesi ve Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) arasında 2025 yılını kapsayan sosyal denge sözleşmesi imzalandı.

Çorlu Belediyesi ve Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) arasında 2025 yılını kapsayan sosyal denge sözleşmesi imzalandı.

Belediyenin çok amaçlı salonunda düzenlenen imza töreninde konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, imzalanan sözleşme için şartları zorladıklarını ve yaşanan zor koşullara rağmen taşın altına ellerini koyduklarını belirtti.

Çalışanların mutluluk ve refahının önemli olduğunu ifade eden Sarıkurt, "Bu kapsamda memur ve kadro karşılığı tam zamanlı sözleşmeli personelimizi kapsayan sosyal denge sözleşmesini tavan ücret olan yüzde 120 oranına taşıdık. Dün olduğu gibi yarın da ekip ruhuyla, değerli vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için aralıksız olarak çalışmaya devam edecek ve Çorlu'muzu hep birlikte ileriye taşıyacağız. Sözleşmenin çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

İmza törenine Tüm Yerel-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Ali Şahin Gülen ve sendika temsilcileri de katıldı.

Sarıkurt, şehit anneleriyle kahvaltıda bir araya geldi

Çorlu Belediyesince şehit annelerine yönelik kahvaltı programı düzenledi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen kahvaltıda, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt şehit anneleriyle sohbet etti, taleplerini dinledi.

Sarıkurt, konuşmasında şehitlerin fedakarlıklarının unutulmayacağını ve şehit annelerinin her zaman baş tacı olduğunu belirtti.

Belediye olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını ifade eden Sarıkurt, "Şehit anneleri bizler için çok önemli. Onların yeri yaşadığımız sürece başımızın üzeri olacak." dedi.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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