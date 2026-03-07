Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Otrar ve Soytürk makamda bir süre görüştü.

Ziyarette Otrar'a, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Özgür Parıltı da eşlik etti.

-TÜGVA'dan Vali Soytürk'e ziyaret

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Beşinci ve Soytürk makamda bir süre sohbet etti.

Soytürk, Beşinci'den TÜGVA'nın kentteki faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Beçinci'ye ziyarette, TÜGVA Tekirdağ İl Başkanı Mustafa Taşkıran da eşlik etti.

-Tekirdağ Şehir Hastanesi Başhekimi Tabakoğlu'na ziyaret

Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Koncagül ve Tabakoğlu bir süre sohbet etti. Tabakoğlu, Koncagül'e ziyareti için teşekkür etti.