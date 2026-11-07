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Tekirdağ'da yurt öğrencilerine Genç Yeşilay bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Genç Yeşilay gönüllüleri, erkek öğrenci yurdunda kalan öğrencilere bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi. TBM akran uygulayıcısı Befrin Yılmaz, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılığını anlattı; farkındalık amaçlandı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Genç Yeşilay gönüllüleri tarafından Özel İlim Yayma Cemiyeti Tekirdağ Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilere bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

Program kapsamında Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) akran uygulayıcısı Befrin Yılmaz tarafından öğrencilere tütün, kumar ve teknoloji bağımlılığı konularında eğitim verildi.

Eğitimde bağımlılık türleri, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkileri ile bağımlılıkla mücadele yöntemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Genç Yeşilay gönüllülerinin de katıldığı etkinlikle öğrencilerde bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturulması ve sağlıklı yaşam bilincinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Kaynak: AA
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