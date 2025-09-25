Tekirdağ'da Yönetim ve Eğitim Ziyaretleri
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay'ı ziyaret etti. Ayrıca, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde yabancı dil öğrencileri için oryantasyon programı düzenlendi. Türk Kızılay Tekirdağ Şube Başkanı Mukadder Eren Üğüden, Trakya Çölyak Derneği Başkanı ile görüştü.
Soytürk ve Ersay makamda bir süre sohbet etti.
Ziyarette, Edirne Valisi Sayın Yunus Sezer ve Kırklareli Valisi Sayın Uğur Turan'da yer aldı.
-NKÜ'de öğrenciler için oryantasyon programı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencileri için oryantasyon programı düzenlendi.
Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, akademik ve idari personel çeşitli bilgilendirme sunumu yaptı.
Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Harun Göçerler, okul hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
-Türk Kızılay Tekirdağ Şube Başkanı Üğüden'e ziyaret
Trakya Çölyak ve Sağlıklı Yaşam Derneği Dernek Başkanı Bahar Ayşegül Gülcü, Türk Kızılay Tekirdağ Şube Başkanı Mukadder Eren Üğüden'i ziyaret etti.
Gülcü ve Üğüden bir süre görüştü.
Ziyarette, Gülcü'ye başkan yardımcı Emre Emlek ve denetim kurulu üyesi Sevgi Kaya da eşlik etti.