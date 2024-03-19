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Tekirdağ'da Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

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Tekirdağ'da gece saatlerinde başlayan yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 40 metreye kadar düşürdü. Özellikle Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerinde trafikte olumsuzluk yaşanmaması için önlemler alındı. Deniz ulaşımı da etkilendi ve bazı gemiler Tekirdağ açıklarına demirledi. Sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ'da yoğun sis görüş mesafesini yer yer 40 metreye kadar düşürdü.

Gece saatlerinde başlayan sis, sabah etkisini daha da artırdı.

Özellikle kenti Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yollarında görüş mesafesi düştü.

Bazı yerlerde görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar indi, ekipler trafikte olumsuzluk yaşanmaması için yoğun kavşaklarda önlem aldı.

Deniz ulaşımını da etkiledi

Denizdeki görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı gemiler Tekirdağ açıklarına demirledi.

Rotalarına devam edemeyen deniz taşıtları sisin azalması sonrası yollarına devam edecek.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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