Tekirdağ'da Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Yeşilçam Film Müzikleri Konseri düzenleyerek izleyicilere unutulmaz melodiler sunuldu. Hababam Sınıfı ve Selvi Boylum Al Yazmalım gibi film müziklerinin yer aldığı konserde, dinleyiciler keyifli anlar yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından "Yeşilçam Film Müzikleri Konseri" düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilen etkinlikte, Yeşilçam filmlerinin hafızalara kazınan müzikleri seslendirildi.

Konserde, Hababam Sınıfı ve Selvi Boylum Al Yazmalım gibi yapımların müziklerinden oluşan repertuvar izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Orkestra şefliğini Salih Demirci'nin üstlendiği konserde, dinleyiciler zaman zaman eserlere eşlik etti.

Serinin ilk konseri 7 Nisan'da Malkara Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilirken, final programı Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Yılmaz İçöz Sahnesi'nde yapıldı.

Etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Süleymanpaşa Belediyesi atölyelerinde kent mobilyaları üretiyor

Süleymanpaşa Belediyesi, Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü bünyesindeki atölyelerde kentin ihtiyaç duyduğu ekipmanların üretildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, atölyelerde kent mobilyaları, çeşitli aksesuarlar ile araç ve gereçler kendi imkanlarıyla imal ediliyor.

Açıklamada, ekonomik ömrünü tamamlayan ve risk oluşturan ekipmanların, daha işlevsel ve güvenli yeni cihaz ve makinelerle değiştirildiği belirtildi.

NKÜ'de girişimcilik etkinliği düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Trakya Kalkınma Ajansı ve Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. iş birliğinde "Kuluçka Programı Tanıtımı ve Girişimci Buluşmaları" etkinlik gerçekleştirildi.

Üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe akademisyenler, girişimciler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından planlanan Kuluçka Programı'nın kapsamı, başvuru süreci ve destekleri hakkında bilgi verildi.

Programda ayrıca, daha önce benzer projelere katılan girişimciler deneyimlerini paylaştı.

Kaynak: AA / Ömür Çolak
