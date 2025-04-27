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Tekirdağ'da Yeni Ulaşım Hatları Hizmete Girdi

Tekirdağ'da Yeni Ulaşım Hatları Hizmete Girdi
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda 29 ve 30 No'lu hatları hizmete alarak ulaşım ağını güçlendirdi. Başkan Dr. Candan Yüceer, yeni hatların her saat başında otogardan hareket edeceğini duyurdu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi şehir içi ulaşımında 2 yeni hattı hizmete aldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, yaptığı yazılı açıklamada, ulaşım ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalıştıklarını belirtti.

Yüceer, hizmete sunulan 29 ve 30 No'lu hatların her saat başında otogardan hareket ettiğini belirtti.

Şehir içi ulaşım ağını her geçen gün güçlendirdiklerini aktaran Yüceer, "İnsani gelişmişlik düzeylerinin değerlendirilmesinde güçlü ulaşım ağı, toplu taşıma ve ulaşım hizmetlerinin çok önemli olduğunun farkındayız. Yeni hatlarımız vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

NKÜ'de konser düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) "Çerağan Vakti" konseri gerçekleştirildi.

Rektörlük konferans salonunda düzenlenen konserde İstanbul'u konu alan eserler icra edildi.

Konserin ardından NKÜ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Özyavuz, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Arda Göksu'ya teşekkür belgesi verdi.

Konsere akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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